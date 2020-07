Františkovy Lázně získaly dotaci na výstavbu projektu Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty ve Františkových Lázních. Stavba by měla vyjít na 17 milionů korun, z toho jsou uznatelné náklady 13 milionů. Dotace by pak měla pokrýt 85 % uznatelných nákladů.

„Stezka povede z Františkových Lázní na okraj katastru města směrem na Komorní Dvůr,“ sdělil františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „S chebským starostou budeme řešit možné propojení z Komorního Dvora na Stein, kde se dá napojit až na chebskou Krajinku,“ doplnil.

O propojení Františkových Lázní a Chebu pomocí cyklostezky se hovořilo v minulosti mnohokrát, proto tuto zprávu přijali sportovci s nadšením. „Tak to je paráda. Moc mě těší, že se konečně vydám po nové cyklostezce až do Františkových Lázní. Vím, že se o stezce pro cyklisty mluvilo už v minulosti, ale teď vím, že se to stane skutečností,“ sdělil cyklista Jiří Novotný z Chebu. „Do Františkových Lázní jezdím na kole i teď, ale ta hustá doprava, která nyní je, pro mě není bezpečná. Několikrát jsem zažil situace, kdy mi auto nedalo přednost a vjelo mi do cesty anebo naopak mě téměř vytlačil řidič ze silnice. Pokud bude cyklostezka, nebudu váhat ani minutu a určitě ji využiji. Do lázeňského města se jezdím dívat několikrát týdně,“ dodal.