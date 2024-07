„Cyklostezku budou moci samozřejmě využívat i pěší k vycházkám do Krapic a dále na Ameriku. Přispěje také k větší bezpečnosti cyklistů, ale i chodců a maminek s kočárky a dětmi, kteří se chtějí z Františkových Lázní dostat do Krapic a zpět,“ uvedl místostarosta Otakar Skala.

Realizace cyklostezky by měla být dokončena do konce tohoto roku a práce by měly začít přibližně v září. „Realizace bude koordinována se společností Chevak Cheb, protože v současné době právě v úseku budoucí cyklostezky probíhá výstavba vodovodu a kanalizace do Krapic. Výstavba cyklostezky tak bude následovat ihned po položení vodovodního a kanalizačního potrubí,“ dodal Skala.