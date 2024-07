První incident se odehrál těsně před půlnocí, kdy strážníci při kontrole oblasti Seníky objevili vozidlo částečně zaparkované v rybníku. Vedle vozidla stáli dva mladíci, kteří se při přiblížení hlídky dali na útěk. Strážníci je rychle zadrželi a po provedení orientační dechové zkoušky je předali kolegům z Policie ČR s podezřením na spáchání trestného činu. Na místo byl rovněž přivolán Hasičský záchranný sbor, který vozidlo z rybníka vyprostil a zajistil místo nehody.

Následující událost se odehrála kolem půl druhé ráno, kdy hlídka městské policie zaznamenala vozidlo Zdravotnické záchranné služby, která se zapnutými majáky mířila k fotbalovému hřišti. Vzhledem k neobvyklému času se strážníci rozhodli sanitku následovat. Na místě objevili skupinku opilých mladíků, z nichž jeden, hlavní aktér a důvod zásahu záchranářů, se dostal do konfliktu se zdravotníky. Strážníci museli použít donucovací prostředky a asistovat při převozu mladíka do nemocnice, kde následně poškodil nemocniční lůžko.

Další noční incident hlídka řešila na ulici Americká. Strážníci zde potkali muže, který byl evidentně pod vlivem alkoholu, do půlky těla obnažen a s obličejem od krve. Muž hlídce sdělil, že během domácí oslavy došlo k rozepři a fyzickému napadení. Při útěku z bytu tam zanechal své doklady a mobilní telefon a obával se, že při návratu by konflikt mohl pokračovat. Strážníci muže doprovodili zpět do bytu, kde si mohl své věci vyzvednout, protože situace již byla klidná.