Tentokrát se kreslíři a humoristé utkají v tématu, které je staré jako lidstvo samo, a to „Jídlo a pití“. „Oficiální zahájení festivalu proběhne v pátek 15. července za doprovodu Zábavního orchestru Kraslice. Všechny kreslené vtipy vystavené na Národní třídě budou letos na téma „Jídlo a pití“. Kromě českých autorů se festivalu letos zúčastní kreslíři ze Slovenska nebo z Chorvatska. O nejlepším kresleném vtipu z výstavy můžou rozhodovat i návštěvníci, a to pomocí hlasovacích lístků,“ sděluje jeden z hlavních organizátorů, a také kreslířů Mirek Vostrý.

Letošní ročník je výjimečný mimo jiné v tom, že nekončí v sobotu jako obvykle hlavním koncertem, ale pro tentokrát bude kulturní program i v neděli. "Vystoupí tři kapely, takže se lidé budou moct přijít pobavit i poslední den,“ pokračuje Vostrý.

Ze soutěžících byli vyřazeni umělci z Ruska a Běloruska. „Naštěstí jich nebylo tolik, ale bohužel i my jsme jich pár vyřadili. Jinak nám přišlo celkově 1309 vtipů od 442 kreslířů z 59 zemí světa,“ uvádí Vostrý

Novinkou festivalu je takzvaný Maxi-vtip. „V praxi to znamená, že všichni přítomní kreslíři budou společně kreslit na velké plátno. Je to taková show pro lidi a jsem sám zvědavý, co nám z toho vznikne,“ směje se Vostrý.

V Chebu se už v srpnu otevírá nová zubní ordinace, bude tam i dentální hygiena

Součástí festivalu bude food festival. „K tématu „Jídlo a pití“ se mohou návštěvníci těšit i na dobré jídlo a pití v praxi na Františkově promenádě, kde se budou postaveny food trucky s velkým výběrem pochutin,“ říká ředitel Městského kulturního střediska Arnošt Němec.

Na Mezinárodní festival kresleného humoru už nemohou ani dospat hvězdy celé akce a těmi jsou samotní kreslíři a humoristé. „Jak se těším je veřejně nepublikovatelné, přesto lze definici nalézt na Wikipedii či českém slovníčku. Samozřejmě existují slušné výrazy pro toto shrnutí, a to je mnoho, velmi, hodně… Ale kdo by se měl těšit, jsou diváci,“ sděluje jeden z humoristů Václav Veverka.

Lena Pintnerová patří k růžím mezi trním, protože není moc žen, které se tradičně festivalu účastní. „Festival humoru ve Frantovkách je nejrozesmátější, nejpřátelštější a nejúžasnější akce nejen z Karlovarského kraje, západních Čech, České republiky, ale i světa a planetárního systému vůbec. Těším se na vykreslená zápěstí a bolavé bránice,“ usmívá se stejně jako její syn Vašík, který se těší na omalovánky, tetu se strejdou, ale i skákací hrad. A jelikož přijede celá rodinka, připojuje se i taťka Vašíka a muž Leny Kat Katovič Kat. „Každým rokem jako ďas, těším se já na ten čas, kdy v ulicích města zní smích. Neb rozdávati humor toť radostné je poslání, duševní krmě. A když člověk vidí, jak nám to daří, jest nasycen. A gastronomie, je přeci letošním tématem,“ básní natěšeně.

Těší se i Petr Dudek. „Jsem zvědavý na perfektní kresby z celého světa, což u nás není jen tak k vidění, v takovém množství a kvalitě pod širým nebem. Také na fajn lidi, kteří festival organizují a účastní se,“ přidává se.

„Tak já se těším, stejně jako každý rok na to, že se zase uvidím s přáteli a kamarády kreslíři v krásných Františkových Lázních na Festivalu kresleného humoru, který je stále potřeba, a to obzvláště v dnešní době,“ říká Petr Slaba.

V Mariánských Lázních poteče pivo proudem, poprvé se chystá pivní festival

„Tento festival je pro mě a moji partnerku již tradiční způsob trávení dovolené. Letos s námi pojede navíc i náš devítiměsíční syn Kiliánek! Jako vždy se moc těšíme na hromadu kreslených vtipů a hlavně na jejich autory,“ usmívá se Roman Kelbich.

Odreagovat se přijede i Tom Pekárek. „Těším se na pohodový víkend, kdy se můžu po dlouhé době setkat s dalšími kreslíři, prohlédnout si příspěvky humoristů z celého světa a vychutnat si příjemnou atmosféru lázeňského města,“ sděluje.

„Už se těším na výbornou společnost lidí, kteří neztrácení ani v pohnutých dobách svůj osobitý humor. Každý z nás ho má jiný, a to je na tom to krásné, že se dokážeme setkávat a společně předávat každý ze sebe to lepší a s úsměvem.“ doplňuje Jiří Riki Řeháček. „Těším se, protože se těším rád,“ dodává Václav Novák

Festival bude tradičně doplněn o bohatý kulturní program a řadu koncertů, které se uskuteční v hudebním altánku u Františkova pramene, kromě promenádního koncertu 17. července. Hudební hvězdou festivalu bude Janek Ledecký s kapelou, který shodou okolností jede šňůru koncertů, která se váže k jeho životnímu jubileu. Chybět nebude ani vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích, to se uskuteční v sobotu 16. července v 17.30 hodin.

V porotě usedne Mirek Vostrý, Ivo Šmoldas, Jiří Werich Petrášek, Miroslav Adamec, Zdeněk Hofman a Jaroslav Kopecký.