„Projednáváme změnu dopravy. Rádi bychom částečně omezili dopravu ve městě,“ informoval starosta. Se specializovanými firmami řeší možnost nízkoemisní a bezemisní zóny.

„Bezemisní by byla zřejmě středová zóna, kde jsou lázeňské domy. Nízkoemisní pak základní okolí, které dnes považujeme za terapeutickou krajinu.“ Představa je taková, že hosté budou parkovat na odstavných parkovištích na okraji města. Františkovy Lázně chtějí navíc eliminovat i přejezdy přes město. „Chceme je očistit a zklidnit,“ zdůrazňuje starosta.

S tím souvisí také celá řada smart technologií, jako zapojení kamerového systému, veřejného internetu, optické sítě a další věci, které se váží ke kompletnímu projektu veřejného osvětlení. „V rámci toho bychom všech téměř dva tisíce světelných bodů předělali na nízkoenergetické a z části i chytré,“ uvedl starosta. „Docházelo by ke ztlumování světel v parku a někde by mohla být i pohybová čidla. Některé parky ztlumíme na maximum a při průchodu by se lampy rozsvěcely,“ přiblížil plány. Na veřejné osvětlení se pak budou vázat další informační technologie jako například aplikace, kde zaparkovat.

Zároveň bychom rádi projednali novou energetickou koncepci města v komunikaci se Státním fondem životního prostředí, která se týká například výroby elektřiny případně vodíku pro budoucí topení ve výtopně. „Jsou to projekty na dalších minimálně dvacet let, ale musíme jasně definovat, jakým směrem chceme jít, a právě to bychom měli zpracovat v energetické koncepci.“

Podle Jana Kuchaře mohou lidem plány do budoucna připadat jako sci-fi. „Rádi bychom zkusili pilotní projekt autonomních autobusů. Zahájil jsem jednání s německým Rehau, které už má dva autonomní autobusy v provozu. Není to nereálné, je to otázka legislativy.“

Podle starosty nemají Františkovy Lázně jiný produkt než lázeňství a cestovní ruch. „Ani nechceme, aby to bylo jinak. Musíme proto jít cestou životního prostředí a nabídnout něco, co je exkluzivní v rámci České republiky a minimálně i střední Evropy,“ dodal Jan Kuchař.