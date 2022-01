„S touto myšlenkou jsme si s kolegy pohrávali už v minulosti. V poslední době k tomu přispěl personální stav jak u státních policistů, tak i u nás městských. Jsou tady totiž noví strážníci a politická situace je u nás také nakloněna k novým a lepším věcem. V rámci poznávání terénu a našich společných znalostí si myslíme, že je to krok kupředu. Slibujeme si od toho zvýšení prevence a větší pořádek ve městě,“ říká vrchní komisař městské policie Roman Hanuška. Dodává, že na spojení měl vliv i vstup lázní do UNESCO.

Společné hlídky mohou nejen františkolázenští vidět ve městě jednou nebo dvakrát do týdne. „Snažíme se o to, aby alespoň čtyřikrát do měsíce byly hlídky společně. Tato služba se bude vždy soustřeďovat na místa, kde je větší výskyt osob nebo kde hrozí zvýšená kriminalita,“ vysvětluje.

Státní policisté a strážníci se doplňují. „Kompetence obou složek jsou vesměs na stejné úrovni. Jde především o osobní znalost každého policisty i strážníka a předávání vlastních zkušeností. Tyto dvě složky pracují samozřejmě během dne především nezávisle na sobě, ale pojďme si uvést příklad společné práce. Operační oddělení státní policie přijme oznámení o loupežném přepadení a poté okamžitě hlášení putuje k strážníkovi. To je velký benefit, protože dochází k velmi rychlému předávání informací. Pokud by byl standardní postup, trvalo by to o něco déle. V terénu si to tedy společně přes vysílačku a podobné kanály předáváme snáze. Je to velký přínos a všichni to kvitujeme,“ doplňuje za městskou policii vrchní komisař Hanuška.

„Hlídka bude tvořena jedním policistou a jedním strážníkem. Hlavním cílem těchto společných hlídek je zvýšení dohledu v ulicích, a to zejména preventivního charakteru. Dojde také k prohlubování místní a osobní znalosti obou členů této společné hlídky. Zároveň dojde k předávání si vzájemných informací z výkonu a průběhu služby. Společné hlídky budou působit zejména v centru Františkových Lázní a využívány budou hlavně při konání hojně navštěvovaných kulturních akcích, jako je například zahájení lázeňské sezony. V případě Karlovarského kraje se nejedná o ojedinělou záležitost, neboť takto společný výkon služby funguje i v jiných městech, například v Sokolově nebo na Božím Daru,“ uzavírá mluvčí policie Karlovarského kraje Jakub Kopřiva.

