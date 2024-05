Přestože se nad františkolázeňským nebem už od sobotního rána honily tmavé mraky a ani předpověď na tento den nevypadala příznivě, nakonec tradiční a jednu z největších kulturně společenských akcí ve Františkových Lázních zasáhly jen občasné a drobné přepršky.

Ve Františkových Lázních zahájili už 231. lázeňskou sezonu. | Video: Deník/Pavel Bouda

Zahájení lázeňské sezony v centru města přilákalo tisíce lidí, kteří se přišli pobavit, ochutnávat různé gastronomické speciality nebo si jen užít skvělou lázeňskou atmosféru. Někteří z nich dorazili i v krásném dobovém oblečení.

„Kostýmy jsou naše. Něco jsme si nechali ušít, něco jsme si vyrobili sami a něco je i z bazaru. Máme to tu rádi a jezdíme sem každý rok, protože tady je to takové domácí. Hezké je to i v Mariánkách, ale třeba v Karlových Varech už je to hlavně o jídle a pití, kdežto tady ty parky, to je nádhera,“ pochvaluje si Láďa s manželkou Alenou, kteří dorazili na slavnosti v krásných promenádních kostýmech z Mariánských Lázní.

Letošní lázeňskou sezónu ve Františkových Lázních zahájil už v předvečer oslav svým koncertem v hudebním pavilonku u Františkova pramene Jan Smigmator společně s jazzovým orchestrem JazzBigGang. Hlavní oslavy se pak pokračovaly od sobotního rána pochodem mažoretek, slavnostní mší svatou a průvodem Národní třídou.

„Je to již 231. lázeňská sezona, ale v mé funkci teprve druhá. Jsem rodačka z Františkových Lázní, takže oslavy dobře znám. Chodila jsem na ně ráda už jako dítě a nejvíc jsem se těšila na cukrovou vatu, kterou mně tenkrát rodiče kupovali,“ usmívá se starostka Františkových Lázní Lenka Průšová. I ona měla zpočátku obavy, zda dlouho připravované slavnosti nespláchne liják.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Předpověď hlásila dopolední déšť, takže jsme z toho měli obavy, ale nakonec ani nepršelo. Ráno proběhla i nádherná mše svatá s požehnáním pramenů i další plánovaný kulturní program. Těšila jsem se i na Petra Rychlého, který nám každý rok slavnosti vtipně moderuje a také na ukázky lázeňských procedur. Doufám, že spokojení jsou i návštěvníci a užívají si to,“ dodává starostka.

Zahájení lázeňské sezóny ještě pokračovalo vystoupením J.C. Bandu z místní ZUŠ Járy Cimrmana, šermířským vystoupením skupiny Burdýři nebo večerním koncertem skupiny Slza. Kulturní program tím ale ve Františkových Lázních nekončí. Od neděle navazuje na oslavy cyklus kolonádních koncertů, na které se můžete těšit až do září.