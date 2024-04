Pavilon Františkova pramene, ale také kaple na hřbitově jsou objekty, které město opraví. Právě tento týden začaly opravy pavilonu.

Pavilon Františkova pramene. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

"Pokračujeme v opravách dlouhodobě zanedbaných objektů, které jsou v majetku města. Po opravě pavilonu Františkova pramene přijde na řadu například oprava kaple na hřbitově, kde budou provedeny opravy omítek ve vnitřní části obřadní síně a sociálního zázemí kaple, včetně vymalování. Tyto opravy budou provedeny v letních měsících," uvedla starostka města Lenka Průšová.

Pavilon čeká oprava omítky do úrovně zhruba jednoho metru a nátěr celé fasády i střešní plechové krytiny. Také vnitřek pavilonu dozná změn v podobě opravy omítky a nátěru.

Oprava pavilonu Františkova pramene by měla být hotová do poloviny května a nemělo by dojít k žádnému omezení provozu pavilonu.