Františkovy Lázně přivítají rodiny, kterým tornádo na Moravě zkomplikovalo život

Františkovy Lázně se postarají o relax rodin s dětmi, které v červnu postihlo tornádo. Uvolnily na to 250 tisíc korun. Třicet dva dětí a osmnáct dospělých město ubytuje v různých lázeňských hotelích a připraví jim doprovodný týdenní program, a to od 14. srpna do 22. srpna.

Františkovy Lázně. | Foto: Deník/Jiří Kohout

"V těchto dnech spouštíme ve spolupráci s hotelem Spa & Kur Hotel Harvey týdenní pobyty pro děti s doprovodem z Moravy. Věřím, že si u nás odpočinou, naberou energii, a že se jim ve Františkových Lázních bude líbit," uvádí starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Skalná se také připojuje k pomoci a má pro tento zájezd vytyčený jeden den, a to 16. července, během kterého má v plánu bohatý rodinný program. Všechny akce zajišťuje město a zúčastnění podnikatelé naprosto nezištně. „V dopoledních hodinách si rodiny s jejich blízkými prohlédnou prostory Traktor klubu, navštíví geofyzikální muzeum a štoly. Následně půjdou na oběd do restaurace Na chaloupce a po krátké procházce v lanovém centru se podívají na Hrad Vildštejn, kde si je převezme hradní paní a seznámí je se zajímavostmi hradních prostor. Po dalším krátkém občerstvení pojedou rodiny z Moravy do Přírodní národní rezervace Soos, kde je čeká naučný i zábavný program,“ říká starostka Skalné Rita Skalová. Trápení pořadatelů. Většinu venkovních akcí letos v létě pokropil déšť Přečíst článek › „V Národní přírodní rezervaci Soos se moc těšíme, až přivítáme naše návštěvníky z Moravy. Máme pro ně připravené krmení, aby je mohli dát našim zvířátkům. Provedeme je stanicí pro záchranu živočichů, řekneme si o tom, jak se chovat k volně žijícím zraněným zvířatům, samozřejmě je také provedeme přírodní národní rezervací. Více nebudu prozrazovat, protože je to takové naše tajemství a překvapení, každopádně věříme, že se u nás trochu odreagují,“ dodává správce Soosu Zdeněk Soukup.