Pokud vše půjde podle plánu, kompletně opravené nádraží by ve Františkových Lázních mělo být do roku 2025.

Investice se budou rozpouštět postupně. „V současné době je na ministerstvu dopravy schválena investice do hlavní budovy nádraží. Následné práce budou probíhat v dalších letech,“ dodává.

Po opravě budovy vzniknou také další místa na parkování a bourat se budou i některé vedlejší nádražní budovy. „Zároveň zahájíme kompletní rekonstrukci kolejiště, kde dělníci odstraní první kolejiště a místo toho vybudují nástupiště. Ta do budoucna zůstanou tři a zároveň se lehce narovná trať až za viadukty, u kterých dojde k rozšíření a jejich následnému zvýšení,“ popisuje Jan Kuchař.

Obyvatelé města chystanou rekonstrukci vítají. „Kdekdo dnes už vlastní automobil, ale velká část hostů a návštěvníků Františkových Lázní pořád využívá vlak. A teď si představte, co se jim naskytne jako první pohled a první dojem, když dorazí do cíle? Pohled na Františkovy Lázně je skvostný a jako fotograf a kameraman oceňuji fotogeničnost našeho města, na kterou nenarazíte široko daleko, ovšem pohled na zdejší nádraží už tak hezký není. Myslím si, že Františkovy Lázně si zaslouží udělat dobrý dojem nejen v centru, ale i na nádraží, které mnozí návštěvníci města spatří jako první místní stavbu,“ popisuje spoluzakladatel West Bohemia TV Miro Novy.

V tuto chvíli dobíhá projektová dokumentace na dobudování chodníků a přechodů. „Opravíme také celou křižovatku před nádražím, protože tam roste apartmánový dům. Celkově se nám tu prostranství mění. Investice města na příští rok odhaduji někde mezi třemi až sedmi miliony korun. V následujících letech zkrátka uvidíme, co vše vyvolá investice železnic,“ vysvětluje.

Oprava nádraží je nezbytná, ale vyjednávání města se Správou železnic se protahovalo. „Trvalo více než čtyři roky. Na příští rok jsme domluveni na zahájení opravy nádražní budovy, která je památkově chráněná a je dnes také zapsaná do památkové zóny UNESCO. Investice do budovy bude zhruba 200 milionů korun,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Františkovy Lázně se v posledních letech mění k hezčímu. Daří se dotahovat do konce spousty velkých a zásadních projektů a další se chystají. Mezi nimi i velká rekonstrukce františkolázeňského nádraží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.