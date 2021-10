Knihovna ve Františkových Lázních je nejlepší v Karlovarském kraji. Takové ocenění dostala u příležitosti 5. slavnostního setkání knihovníků Karlovarského kraje.

„Je to opravdu krásné. Vnímáme to tak, že má naše práce smysl. Nejen, že nás oceňují naši čtenáři, ale i krajská instituce. Je hezké, že jsme vidět, že nás chválí a hodnotí nás jako inspirativní. My jsme se zase rádi podívali na prezentaci jiných knihoven. Pro nás zase byla inspirace pozorovat, co dělají v jiných knihovnách jinak, než u nás,“ říká knihovnice Zuzana Ederová.