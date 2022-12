„Potenciál na vznik nové koalice existuje, tvořila by jej uskupení PRO Františkovy Lázně se třemi mandáty, Fajn pro Frantovky také se třemi mandáty a Alternativa se dvěma mandáty. Tato koalice by disponovala těsnou osmičlennou většinou v patnáctičlenném zastupitelstvu,“ uvedl dosavadní místostarosta Otakar Skala.

V opozici by tak zůstalo hnutí ANO se dvěma mandáty a Sdružení místních, které ve volbách získalo pět mandátů, tedy nejvíce. A i toto uskupení by rádo stanulo ve vedení lázní. Lídrem je Lenka Průšová a jeho členem je také Ivo Mlátilík. Ten se sice do zastupitelstva nedostal, ovšem rezignací dvou kandidátů na kandidátce před ním zastupitelský mandát nakonec získal.

Když tebe nechceme…

Šance na zvolení nové koalice ve Františkových Lázních je ale i ve středu, podle Deníkem oslovených zastupitelů, malá. Situaci komplikují osobní animozity, někteří kritizují souběh funkcí současného starosty a zároveň poslance Parlamentu ČR Jana Kuchaře, další se postavili proti zvolení současného místostarosty Otakara Skaly, který je mezi obviněnými v kauze ROP Severozápad. „Podle mne jsou to zástupné problémy. Souběh funkcí Jana Kuchaře se dá jednoduše řešit, je jedním z pětičlenné rady, a pokud by chyběl, může jej zastupovat místostarosta. Kauza ROP Severozápad, která se týká mne, se vleče až neúnosně dlouho. Soud se táhne už rok a je znovu odročen až na březen. Je to prostě totální nesmysl,“ uvedl Skala. Podle něho by si Františkovy Lázně už nové vedení zasloužily, protože problémů k řešení je mnoho a improvizovat, hádat se a vymezovat jeden proti druhému je pro město nadále neúnosné.

„Prioritou je rozpočet, ten se nám snad ve středu podaří schválit. Jedním z hlavních bodů je cena tepla. Nepředpokládáme, že bychom cenu pro občany zvedali, naopak, v mezích současných parametrů máme v plánu ji snížit. Rozpočet je napjatý, ale přesto se nám podařilo hlavní a nejdůležitější investice ponechat,“ uvedl místostarosta Skala.

Ve Františkových Lázních žije přes pět tisíc obyvatel. Od roku 2021 je město na seznamu Světového dědictví UNESCO, kam vstoupilo společně s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi.