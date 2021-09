Cenu převzal na konferenci ISSS v Hradci Králové starosta města Jan Kuchař. „V roce 2019 jsme nastartovali novou etapu prezentace našeho města, kterou jsme tvořili ve spolupráci s podnikatelskými subjekty. Město se snaží v současné době prezentovat jako místo vhodné pro aktivní klienty, kteří si relaxační či léčebný pobyt rádi doplní aktivními formami trávení volného času. Začali jsme vytvořením nového jednotného vizuálního stylu města. Veškeré naše výstupy nyní mají jednotnou linku - od webu, přes propagační brožury, formu on-line propagace, plakáty, až po propagační předměty. To, že se naše nové webové stránky dostaly mezi tři nejlepší v rámci České republiky, ukazuje správný směr našich snah,“ říká starosta.

Pro Destinační a informační agenturu Františkovy Lázně je to první obdržená cena. „Jsem moc ráda, že naše roční snažení se projevilo oceněním odborníků. Na tvorbě webu jsme spolupracovali se společností Elevante, která k našim představám o obsahu stránek vnesla do projektu své znalosti s tvorbou webových stránek a on-line marketingu. Povedlo se tak vytvořit kvalitní webovou prezentaci, která bude informační platformou pro návštěvníky i obyvatele města,“ míní Lenka Šimáčková, ředitelka Destinační a informační agentury.

„Webové stránky jsme připravovali v době, kdy se již blížila do finále nominace Great Spa Towns of Europe na Seznam světového dědictví UNESCO. V červenci letošního roku se zápis stal skutečností a my jsme nyní připraveni na nové návštěvníky města díky informacím v několika jazykových mutacích, které jsou na našem webu k dispozici. Prezentaci si návštěvníci mohou krásně přečíst i na mobilních zařízeních,“ vysvětluje Jitka Ettler Štěpánková, site manager pro UNESCO města Františkovy Lázně.

Společností Elevante ocenění také potěsilo. „Jsme hrdí na to, že mohla být naše společnost u vzniku takového skvělého projektu jako je portál frantiskovy-lazne.info. Bylo pro nás výzvou vytvořit graficky přívětivé prostředí pro návštěvníky portálu a zároveň rozšířit vyhledávání v informacích, které se týkají kulturních událostí, ubytování, restaurací a mnoha dalších věcí,“ uzavírá Jan Vlašič, jednatel společnosti a garant projektu.