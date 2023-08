Někteří z nich posedí, jiní si jen vezmou oblíbenou zmrzlinu a jdou. A mají opravdu z čeho vybírat. V nabídce je kolem dvaceti druhů osvěžující pochoutky z čerstvých lokálních produktů. Řeč je o Gelateria Corso, která sídlí zhruba desátým rokem přímo na chebském náměstí. "Zmrzlinu mají výbornou, chodíme sem pravidelně. Když jsou pařáky, je zde fronta, což je známka toho, že je zmrzlina výborná. Vyplatí se počkat, stojí to za to," říká jedna ze zákaznic, která přišla do gelaterie se synem a manželem.