Generální oprava Zpívající fontány začne na podzim

Zpívající fontánu v Mariánských Lázních, která každoročně do města láká tisíce návštěvníků, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Má začít letos na podzim a hotovo by mělo být do zahájení lázeňské sezóny v příštím roce. Práce vyjdou na přibližně 38 milionů korun.

Zpívající fontána v Mariánských Lázních zahrála v sobotu večer také song Karla Gotta Být stále mlád. | Video: Deník/Antonín Hříbal