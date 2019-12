Karlovarský kraj, jako pořadatel IX. zimní olympiády dětí a mládeže, bude sportovcům rozdávat medaile porcelánové. A proč právě porcelánové, nám vysvětlil generální ředitel porcelánky Thun 1794 v Nové Roli Vlastimil Argman v následujícím rozhovoru.

Kdo přišel s nápadem udělat porcelánové medaile?

Myslíme si, že porcelánová medaile je logickým symbolem Karlovarského kraje, kde má výroba porcelánu dlouholetou tradici. A protože s touto myšlenkou souhlasilo i vedení kraje, dohodli jsme se. Vyrobili jsme nejen medaile, ale i poháry pro první, druhá a třetí místa.

Medaile i poháry ale mají svůj příběh. Jak tedy vznikala medaile?

Před časem jsme začali spolupracovat s designérkou Lenkou Sárovou Malískou, která pro nás navrhla nový tvar nazvaný Lea. Ten poprvé představíme na nadcházejícím porcelánovém veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. A protože se nám spolupráce s Lenkou Malískou zamlouvá, oslovili jsme ji, zda by nenavrhla sadu medailí. Pustila se do toho s nadšením a elánem a vznikla medaile, na které najdete nejen logo olympiády, ale také zvětšeniny skutečných sněhových vloček jako symbolu zimy, které vynikají v pokovené části medaile.

Pokovená část medaile, to zní zajímavě…

Je to technologie, která se používá například při stavbě raketoplánů. My jsme tady vyrobili porcelánové medaile s vločkami a logem olympiády. Ty jsme následně vypálili v peci na 750 stupňů a odvezli do specializované firmy, které medaile částečně pokovila a tím jim dala konečný vzhled a také je rozlišila na zlaté, stříbrné a bronzové. Jedná se o opravdu unikátní a myslím si, že velmi zdařilé dílo, za které se rozhodně my ani Karlovarský kraj, kterému jsme medaile udělali jako sponzorský dar, nemusíme stydět. A já sám věřím, že medaile bude cennou památkou i pro úspěšné účastníky zimní olympiády a že tato medaile rozhodně nezapadne někam do šuplíku.

Dá se tedy určitě říci, že medaile je víceméně uměleckým dílem. Jak to bylo s pohárem?

Příběh poháru je více sportovní. S nápadem přišel zástupce spolupořádající agentury Martin Müller. Ten nám přinesl pohár z roku 1980, který tehdy vyhrál jako mladší žák v běhu na lyžích. Nám se pohár líbil, zapátrali jsme, kdo ho vyráběl. Zjistili jsme, že se jedná o takzvanou Medičejskou vázu, kterou vyráběla zaniklá porcelánka Pirken Hammer v Březové. Znali jsme tedy tvar, ale museli vše udělat od začátku. Tedy model, rozmnožovací zařízení a vše, co k výrobě patří. Začínali jsme úplně od nuly někdy v červnu.

Když bychom se podívali na počty kusů, případně váhu medaile?

Tak celkem jsme udělali 174 sad zlatých, 174 stříbrných a 200 bronzových medailí. Pohárů je 440 dohromady, a to 138 zlatých, 138 stříbrných a 164 bronzových. Medaile váží 135 gramů, a co se týká nákladů, tak ty přesáhly 600 000 korun, protože jsme vedle samotné výroby museli nakoupit stuhy, krabičky a zaplatit již zmiňovaný pokov. Medaile i poháry jsme ale pro Karlovarský kraj dělali jako sponzorský dar.

Nyní se asi nabízí otázka, zda budete ve výrobě porcelánových medailí pokračovat, případně vyhledávat sportovní podniky, které by o vaši medaili měly zájem?

Zájem už zaznamenáváme, ale ctíme to, že IX. zimní olympiáda dětí a mládeže v Karlovarském kraji je velmi prestižní záležitost, a proto do jejího skončení nikomu medaile nevyrobíme.

Dá se tedy říci, že jste patrioti a chcete, aby byla medaile opravdovým symbolem této velké sportovní akce?

Patrioti určitě jsme a věříme, že naše medaile bude sportovce provázet celý život a budou ji mít celý život na očích. Naše medaile a poháry jsou hotové a já nyní musím popřát pořadatelům hodně zdaru a mladým sportovcům hodně štěstí a radosti nejen ze samotných závodů a utkání, ale i z celého pobytu u nás v Karlovarském kraji.