Goethova stezka ve Františkových Lázních bude hotova už na konci září

Stavba cyklostezky nazvané Goethova stezka na straně Františkových Lázních vrcholí, do konce září by mohla být hotová. V Chebu, se kterým by měla stezka lázeňské město propojit, se snaží řešit probblémy, které výstavbě asfaltové stezky zatím brání.

Goethova stezka ve Františkových Lázních bude hotova už na konci září. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Vše už máme hotové, ať jde o levou stranu, kde je cyklo a pěší pruh nebo například položenou novou kanalizaci, nové přípojky i vodovody. Teď se překládá plyn. Problém byl v tom, že dokumentace, kterou jsme měli ze stavebního úřadu, absolutně nekorespondovala se stavem pod danou silnicí. Vše se tedy muselo přeprojektovávat a vzniklo zdržení. Museli jsme totiž znovu projít kolečkem stavebního povolení,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Město Cheb bojovalo na své straně katastrálního území s různými zádrhely a muselo dělat řadu kompromisů. „Máme problém, že řada pozemků na naší straně městu nepatří. Takže tam nemůžeme zatím provádět žádnou stavbu. Navíc, kdybychom tam chtěli klasickou cyklostezku, tak musíme prakticky pokácet všechny stromy, které tam jsou,“ vysvětluje starosta Chebu Antonín Jalovec. Festival začíná, přijíždí filmové hvězdy i fanoušci, podívejte se Přečíst článek › V současné době ale už probíhá legalizace vedení cyklostezky a řešení smluvních vztahů s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, aby město Cheb mohlo stezku udržovat a provést opravu jejího povrchu po skončení turistické sezony koncem září nebo začátkem října. „Majetkoprávní odbor vykupuje potřebné pozemky pro stavbu cyklostezky a 26. srpna půjde na Radu města materiál, kde by měla schválit nákup jednoho z těch pozemků,“ potvrzuje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. Také bylo zadáno posouzení stromové aleje podél cyklostezky, která by měla být v následujících letech revitalizována, protože se zde nachází spousta stromů ve velmi špatném stavu. Město Cheb má na opravu stezky vyčleněno 250 tisíc korun. Cyklostezka je součást generelu cyklostezek v Karlovarském kraji. Celkové náklady Františkových Lázní se vyšplhají na šestnáct milionů korun, kdy 85 procent dotuje Státní fond dopravní infrastruktury.

