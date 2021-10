Také bylo zadáno posouzení stromové aleje podél cyklostezky, která by měla být v následujících letech revitalizována, protože se zde nachází spousta stromů ve velmi špatném stavu.

Jakub Přibyl z Chebu se se svou rodinou nemohou dočkat, až vyrazí na první výlety na této trase. „Celá rodina milujeme cyklistiku a máme radost z toho, že už zde můžeme bezpečně projíždět. Je tu krásně a věříme, že si tuto trasu do zimy ještě hlavně o víkendech užijeme,“ usmívá se.

„O víkendu 2. a 3. října bude ukončena uzávěra komunikace na Klostermannově ulici z důvodu budování cyklostezky Goethova stezka na Komorní hůrku. My jsme plánovali, že hotovo bude do konce července, ale bohužel se po otevření stavby vyskytlo mnoho problémů v návaznosti na inženýrské sítě, takže se stavba prodloužila celkově o dva měsíce. Každopádně jsem ale rád, že máme hotovo. Lidé tak už dnes mohou jít z Františkových Lázní na Komorní hůrku po bezpečné a zpevněné komunikaci,“ sděluje s nadšením starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.