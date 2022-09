"Povídali jsme si tehdy o situaci, která panovala, když nastal v roce 1991 puč, který ho měl odstranit. Kvůli Jelcinovi strávil několik dní v domácím vězení," pokračoval Roubínek.

Gorbačov, první Rus, který Čechům pomohl ke svobodě

Jako tehdejší karlovarský primátor se setkal s prezidentem Borisem Jelcinem osobně, když ho jako prvního muže Karlových Varů pozvali do ruského města Miněralnyje Vody. "Je to velmi krásné město, kde se v 19. století léčila celá řada známých ruských osobností. My jsme tam tehdy přijeli, protože se uvažovalo o možném uzavření partnerství mezi oběma městy. Vzpomínám, jak ke mně Jelcin v podstatě přiběhl a řekl, že jsem odvážný. Bylo to totiž jen pár dnů poté, co Čečenci nechali vybuchnout nedaleké nádraží. V té době tato lokalita čelila častým pumovým útokům," vypráví.

Poslední setkání s ruským prezidentem, tentokrát Vladimírem Putinem, zorganizoval Václav Klaus coby tehdejší český prezident. "Dostal jsem pozvání na Pražský hrad, které vedle mě dostali jen asi čtyři další primátoři. S Putinem jsem prohodil pár společenských slov," poznamenává Roubínek, který si samozřejmě nejvíce cení setkání s Gorbačovem. "Byl to člověk, který dokázal změnit svět a hlavně situaci tady u nás. Nebyl to žádný arogantní muž, ale zcela naopak. Byl to sympaťák, velmi inteligentní člověk, z něhož vyzařovala dobrota," dodal exprimátor.