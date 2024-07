V Aši si v sobotu 13. července připomínají 110 let od úmrtí Gustava Geipela, významného měšťana. Gustav Geipel, známý pro svůj hluboký vztah k Aši, po sobě zanechal významné dědictví, které formovalo město v mnoha aspektech.

Gustav Geipel se narodil v Aši a většinu svého života zasvětil rozvoji tohoto města. "Byl to právě on, kdo financoval vydláždění a rozšíření městských ulic, založil fond pro výstavbu gymnázia a věnoval pozemky pro školní budovy, hřiště a zahrady. Jeho generozita neznala mezí, věnoval velké sumy na stavbu plicního sanatoria, domů pro staré a nemocné tkalce a k pokrytí městských dluhů. Jeho darované varhany se staly ozdobou evangelického kostela," uvedl Milan Vrbata z ašské radnice.

Na jeho počest byl v roce 1924 v Okružní ulici odhalen památník, který byl sto let po svém postavení, v roce 2014, znovuodhalen po pečlivé restauraci. Památník, dílo Johanna Watzala, zahrnuje půlkruhovou terasu zdobenou sousoším a reliéf s Geipelovou podobiznou.

close info Zdroj: Deník/Pavla Sofilkaničová zoom_in Dal Aši věhlas i majetek. Gustav Geipel zemřel před 110 lety

Při této příležitosti vydalo Muzeum, Knihovna a Informační centrum Aš dvojjazyčnou publikaci "Čestný občan Aše Gustav Geipel", která podrobně popisuje jeho přínos městu.

Gustav Geipel

Již v mládí strávil čas ve Švýcarsku, ale vrátil se do Aše, kde vstoupil do rodinného tkalcovského podniku "Geipel a Jaeger". Po odchodu Heinricha Jaegera v roce 1877 firma, přejmenovaná na "Christian Geipel a syn", zaznamenala významný rozmach. Gustav v roce 1897 opustil vedení firmy, ale zůstal aktivní v obchodním a veřejném životě. Jeho dary zahrnovaly podporu chudých, boj proti tuberkulóze, či výstavbu veřejných zařízení jako škol a nemocnice. Byl také hudebním mecenášem, financoval koncerty a daroval kostelu vzácné varhany. Za svůj přínos byl oceněn titulem "čestný občan města Aše". Deset let po jeho smrti postavilo město Aš památník na jeho počest.