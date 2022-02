V Podhradí vládne smutek. „Říká se, že onoho večera začalo vše nevinně a všichni se bavili a slavili, přitom ale zazněla i kritika chlapce. Zřejmě nikdo nečekal, že by takové rodinné rýpání mohlo vést k něčemu tak neuvěřitelnému, a že by hádka vygradovala v takový zločin. Stále tomu ani nemohu uvěřit a těžko se mi o tom mluví. Chlapec prý kritiku od babičky neunesl a v době, kdy byli nejspíš sami, ji brutálním způsobem zavraždil. Dokonce to vypadá, že nešlo jen o probodání, ale zřejmě došlo i k něčemu ještě víc závažnějšímu. Jeden nástroj mu údajně nestačil. Nerozumím tomu, stále jsem jako v tranzu. Přeci jen se tu všichni známe. Tohle ještě mezi námi bude rezonovat dlouho,“ uvádí muž, který si nepřeje být jmenován. Dodává, že se jedná o velmi slušnou rodinu.

K situaci se nechce vyjadřovat ani starostka Podhradí Kamila Červenková. „K této události nebudu nic říkat, nemám informace. Nepamatuji si ale, že by u nás něčemu k takovému došlo,“ uzavírá.

