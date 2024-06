Desítka hasičů z ašské stanice nacvičovala záchranu raněné osoby pomocí slaňování z podhradské rozhledny. Kamenná, 22 metrů vysoká věž je vyhledávána stále více turisty a pro těžký přístup bylo nutné natrénovat, jak by probíhal transport člověka neschopného pohybu. Výcvik zajistila Lezecká skupina chebských hasičů.

Hasiči cvičili evakuaci raněného z rozhledny v Podhradí u Aše | Foto: Foto: Pavla Sofilkaničová

Točité vnější schodiště a následný vnitřní průlez do horní plošiny rozhledny neumožňují standardní postup. V případě, že na věži uvízne člověk, který nebude schopen sám slézt, budou klasická nosítka zbytečná. „Takže, osobu máme, zabalíme popruhy, ty spodní musí být rovně,“ uděluje instrukce Ondřej Květoň z Lezecké skupiny v Chebu přibližně desítce ašských záchranářů, kteří společně fixují figurínu do speciálních nosítek. „Je potřeba nacvičit zásah ve specifických podmínkách. Na této rozhledně je potřeba využít speciální lezeckou techniku, protože schodiště je tak úzké, že nosítka, která máme běžně k dispozici, se do té díry, kudy turisté chodí dovnitř, nevejdou,“ vysvětluje lezecký instruktor.

Zdroj: Youtube

V případě vážného zranění, nebo bezvědomí je nutný transport raněného pomocí lana přímo z věže po vnějším plášti objektu. Jeden konec provazu lezci upevní na horní plošinu rozhledny, druhý ke stromu o více než dvacet metrů níž. „Teď máme člověka kompletně ovázaného a je nemožné, aby nám z toho vypadnul, i když ho spustíme na výšku,“ ubezpečuje Ondřej Květoň těsně před cvičným zásahem ašskou jednotku. Ta lezecké vybavení na stanici v Aši ani podobné zkušenosti nemá. „Když sem bude k záchraně člověka vyslána jednotka požární ochrany, tak z Aše tady budeme pravděpodobně první a bez lezců bychom zásah neprovedli. Proto jsme museli nacvičit takovou součinnost,“ vysvětlil ašský příslušník hasičů Michal Červeň.

Podobných cvičení hasiči společně absolvují několik do roka.

Pavla Sofilkaničová