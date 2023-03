/FOTO, VIDEO/ Hysterický křik, pláč a také hrozivé ticho nevěstící nic dobrého. Tak to vypadalo v jednotlivých kupé vlakové soupravy, která na železničním přejezdu u Všeboře na Chebsku smetla osobní automobil. Zakrvácená dívka zmateně chodící v kolejišti frekventované trati Cheb - Plzeň.

Hasiči cvičili u jesenické přehrady záchranu lidí při srážce vlaku s autem | Video: Roman Cichocki

A jelikož vlak zastavil až o několik set metrů dál, přímo na mostě vedoucím nad přehradou Jesenice, musel se řešit i únik nebezpečných látek do přehrady. Tak vypadalo cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), které začalo ve čtvrtek hodinu před polednem.

Cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) mělo téma železniční dopravní nehoda, jeho místem byla železniční trať u zastávky Cheb - Všeboř. Byla tam plánovaná výluka a tedy zastavený provoz. "Od Českých drah jsme měli půjčený vlak. Simulovala se srážka vlaku a osobního auta na přejezdu P308. Nacvičovali jsme záchranu velkého množství zraněných lidí," řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Na místě bylo zhruba 25 figurantů, studentů chebské střední školy. Přítomné složky IZS zajistily jejich záchranu, třídění a odvoz z vlaku do nedalekého kempu, kde měl stanoviště záchranná služba. Zdravotnický personál tam zajišťoval prvotní ošetření a převoz zraněných do okolních nemocnic. Ti s nejlehčími zraněními zůstávali na místě a věnovali se jim policisté. Do příjezdu koronera tam byli i ti figuranti, u kterých lékař konstatoval smrt.