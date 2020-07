„Utkali se v šesti kategoriích,“ informoval Otto Horní, starosta Sboru dobrovolných hasičů Mnichov. Celkem o titul bojovalo dvaadvacet dětí a pětadvacet dospělých.

Hasiči a také hasičky museli ukázat nejen fyzickou, ale i psychickou zdatnost. „Zvládnout museli například údery do hammer boxu nebo překonání bariéry,“ přiblížil disciplíny starosta. Kromě toho se potýkali s devadesátikilovou figurínou nebo pneumatikou od traktoru.

Mezi dětmi do deseti let byl nejlepší Borek Slabý z SDH Toužim, kategorii starších dětí pak ovládl Jan Šplíchal z SDH Velká Hleďsebe. „Mezi muži bez aktivního dýchacího přístroje se na prvním místě umístil Marek Bery, kategorii muži s aktivním dýchacím přístrojem vyhrál domácí Leoš Gurniok,“ sdělil Otto Horní. V soutěži se představili také borci nad čtyřicet let. Mezi nimi kraloval Pavel Němeček z SDH Háje. A nechyběly ani ženy. Pohár za první místo si odnesla Vitalia Kůtová z SDH Velká Hleďsebe.