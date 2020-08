Psa, který uvízl v jímce, zachraňovali 27. srpna hasiči z Toužimi.

Pes uvízlý v jímce. | Foto: Foto: Hasičský záchranný sbor

„Vyjížděli jsme do soukromého areálu drůbežárny, kde spadl pes do asi dvoumetrové jímky. Šlo o hlídacího psa, který střeží areál. Pobíhal po něm, a přitom spadl do jímky. Brzy ráno nám volali majitelé a žádali o pomoc,“ uvedl velitel toužimských hasičů Jiří Horník.