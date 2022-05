Hasičské sbory na Karlovarsku založily novou tradici, tento rok slavily v Chebu

„Tuto tradici jsme založili vloni podle vzoru jiných krajů. Velmi se nám líbila. Inspiraci jsme načerpali ve Žluticích, v sídle našeho krajského starosty, který se za to vše zasadil a my jsme v tom pokračovali jako druzí. Jsme si totiž vědomi krásného prostředí a prostor Chebu, jakožto historického města, takže s historickými slavnostními prapory to šlo ruku v ruce,“ sděluje za Sbor dobrovolných hasičů Cheb – Háje velitel sboru a organizátor akce Pavel Pagáč.