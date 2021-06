Lidé toho využili, navíc jim přálo i pěkné počasí, což byla naprostá výjimka oproti dosavadním chladným a deštivým dnům. Nádvoří bylo plné nejen dětí, ale i dospělých. Ti menší mohli plnit různé úkoly, nejen je ale i starší pak nadchlo šermířské vystoupení. Zájemci si mohli vyzkoušet například střelbu z luku a práskání bičem.

Teprve podruhé ve své historii sem totiž zavítal soubor Keltoviny, který zájemce učí jak správně švihnout bičem. A není to právě jednoduché. "Máme tu biče americké, australské, maďarské, ale i novinku - slovinský bič, který se používá i při vyhánění zimy v Rakousku i Německu. Každý je jiný, jde o rukojeti, ale i délku. Který mám já oblíbený? Každý je výjimečný něčím jiným," uvedl člen souboru Martin Štulla. Biče se dají pořídit i přes internet a jejich cena je různá, pohybuje se od stokorun až po tisíce. Všechno je ruční práce a někteří výrobci dokonce nabízí vyrytí nacionál do rukojeti.

"Náš spolek funguje asi sedm let. Pro mě je práskání bičem ryze koníček, ke kterému jsem se dostal asi před dvaceti lety. Někomu stačí prásknout jednou, a už to umí, někomu to jde déle, záleží pochopitelně na šikovnosti každého jednotlivce," dodal.

Dětský den na Horním hradě byl pro ně první akcí po velmi dlouhé době. A zájem je v této době o ně tak velký, že už mají obsazené všechny víkendy do konce sezóny.

Radost z akce měl i majitel Hauenštejna Pavel Palacký, který před časem pro Deník uvedl, že je pandemie tak smetla, že na další velké investice nebudou mít dostatečné finance. "Přišlo kolem pěti set lidí, což je průměr, který k nám na akce chodí. Rekord na Dětském dnu máme 1200 návštěvníků. Za každého hosta jsme pochopitelně nesmírně vděčni. Snad už bude lépe," poznamenal Palacký, který už příští víkend pořádá na hradě oblíbený Den sokolnictví.