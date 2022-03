Krasobruslařka své profesi věnuje celý svůj volný čas, má individuální plán ve škole a celá rodina ji pomáhá k tomu, aby mohla rozvíjet svůj talent. Mistrovství České republiky v krasobruslení žactva v Mariánských Lázních bylo doposud jejím Olympem, proto se jej nevzdávala ani se zraněním, které v běžných případech předurčuje dlouhý průběh rekonvalescence. „Do samotného mistrovství probíhala konzervativní léčba pomocí sádrové dlahy, která byla původně plánována na šest týdnů. Terezka byla ale v péči zkušeného chebského ortopeda doktora Hoška. Byla ji doporučena doplňková výživa na urychlení hojení a díky tomu byla sádra sundána o dva týdny dříve s následným doléčením pomocí speciální nášlapové ortézy a cílené rehabilitace,“ vysvětluje Petr Havránek.

Zákon schválnosti se Terezce nevyhnul. Když byla noha téměř zahojená, přišel na řadu covid. „Ten návrat na led zpomalil o další týden. Bruslit tedy začala pouhých deset dnů před konáním Mistrovství České republiky,“ pokračuje Terezčin otec.

V době, kdy měla sádru, nepřestávala cvičit, stále doufala, že se mistrovství zúčastní, i když to byl adrenalin. „Vzorem jí v té době byla i zraněná olympionička Eva Samková. Dlouhou chvíli vyplňovala sledováním Mistrovství Evropy v krasobruslení. V době zranění jsme pro ni jako rodina byli velkou oporou, ale velmi Terezku podporovaly i kamarádky z klubu SKK Ostrov včetně paní trenérky Hanky Hoštové. Terezku neustále psychicky podporovala. Terezka měla jediné přání. Chtěla si ještě jednou zajet svoji volnou jízdu,“ uvádí.

Málokdo si dokázal představit, že se jí její sen splní a bude po šesti týdnech schopna se na brusle postavit. „Každý, kdo podobný úraz měl, ví, jak je těžké po takovém zranění začít vůbec chodit, natož bruslit, točit piruety a skákat. Díky její každodenní píli a odhodlání se jí podařilo nemožné. Nejprve bylo potřeba Terezku bezpečným způsobem rozbruslit a zjistit, co jí zraněná noha na ledě dovolí. Podle toho musela paní trenérka upravit stávající volnou jízdu, s kterou chtěla původně bojovat o medaili. Zranění byla přizpůsobena kroková část jízdy, piruety a zejména pak některé skoky. Na mistrovství republiky nakonec zajela krásnou jízdu, která jí přinesla 4. místo. Pro všechny, kteří věděli, čím si prošla, se stala i tak vítězkou,“ doplňuje otec.

Své pocity popisuje i matka Terezky Martina Havránková. „Období, kdy byla Terezka zraněná pro mě nebylo vůbec lehké. Snažila jsem se, aby jí ty dny se sádrou rychle utíkaly, ale někdy mi to vše připadalo nekonečné. I když je Terka pozitivní a silný človíček, přišly občas slzy, a to zejména ve dny, kdy měla být na závodech a místo toho vše sledovala pouze z domova. Sádra ji čím dál více obtěžovala a nemohla se dočkat, až už ji bude mít pryč. Bála jsem se, aby vše dobře srostlo a doufala, že si svoji volnou jízdu opravdu bude moci ještě jednou zajet. To, jak vše zvládla, je pro mě zázrak a musím říct, že její závod na Mistrovství České republiky pro mě byl silným emotivním zážitkem, protože jsem jí viděla na ledě opravdu hodně, hodně šťastnou,“ říká dojatě.

Na mistrovství republiky chtěla Terezka před zraněním bojovat o medaili. „Naučila jsem se obtížný skok - dvojitého axela, kterého jsem chtěla všem ukázat. Když jsem si zlomila kotník, moje sny se zhroutily, ani jsem nevěděla, zda ještě někdy budu bruslit. Návrat na led nebyl i kvůli covidu lehký. Byla jsem hodně unavená a noha mě neposlouchala. Nechtěla jsem to ale vzdát a mistrovství republiky jsem se chtěla alespoň zúčastnit,“ popisuje s tím, že se jí na slavnostním zahájení Mistrovství České republiky splnil jeden z jejich snů. „Setkala jsem se s Eliškou Březinovou. Eliška mi popřála hodně štěstí. V den závodu jsem měla jasný cíl. Chtěla jsem si svou volnou jízdu užít. Když jsem nastoupila na led, byl to úžasný pocit, že tam mohu stát. Závod jsem zajela téměř čistě a vybojovala jsem nádhernou bramborovou medaili a jsem za ní moc ráda. Bylo super, že jsme se nominovaly na republiku třetí z našeho klubu SKK Ostrov a mohly si tak vzájemně fandit. Holkám gratuluji k předvedeným výkonům a děkuji jim, že mi pomohly se vrátit opět mezi ně na led,“ dodává.

Tereza Havránková závodila na mistrovství republiky v kategorii žačky nejmladší, na Mistrovství České republiky se nominovala díky výborným výkonům v první polovině sezóny a Mistrovství České republiky se účastní v každé kategorii prvních třicet krasobruslařek z celorepublikového žebříčku.