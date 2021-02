Z omezení pohybu ve třech okresech budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání. Lidé navíc v těchto třech okresech budou muset mít povinnost nosit chirurgické roušky či respirátory. Vláda jich pro okres Sokolov a Cheb uvolní pět set tisíc kusů. Opatření vstupuje v platnost od půlnoci na pátek a skončí s nouzovým stavem.

O jeho prodloužení rozhoduje vláda. Pokud nebude prodloužen nouzový stav hejtman Petr Kulhánek (STAN) vyhlásí pro Karlovarský kraj stav nebezpečí. "Umožní to pokračování některých opatření proti šíření nákazy,“ řekl hejtman Petr Kulhánek, který je osobně pro pokračování stavu nouze jako účinného nástroje pro řešení pandemie.

V současnosti se krajský úřad horečně zabývá přípravami na uzavření Sokolovska a Chebska.

"Opatření vlády směřuje do okresů, do kterých jsme to předpokládali, tedy počítáme s tím, že je omezena mobilita osob v tom smyslu, že lidé z okresu Cheb a Sokolov mající v těchto okresech trvalé bydliště, nemohou okresy opouštět. Stejně tak není možné do nich přijíždět. Výjimkami jsou cesty za prací, do zdravotnických zařízení, cesty dětí, které mohou do škol, a jejich doprovod, tranzitní doprava a další.

Povinné jsou chirurgické roušky či respirátory minimálně FFP2 ve veřejné dopravě a veřejných prostorách. Vláda také doporučila zaměstnavatelům provést režimová opatření a v maximální možné míře provádět antigenní testy. Potřebujeme ale ještě upřesnit řadu detailů, především, kde budou přesně probíhat kontroly dodržování těchto opatření, jak naši občané budou prokazovat účel svých cest mimo uvedené okresy," uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Dodal, že čekají na informace od ústředních orgánů, které předáme starostům. "Přislíbena je také distribuce 500 tisíc kusů chirurgických roušek zdarma do obou okresů. Distribuci zajistí Karlovarský kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi s rozšířenou působností," uvedl hejtman.

Bez pomoci se při kontrolách neobejdeme, říká hejtman Kulhánek

Přípravami na uzavření Sokolovska a Chebska, jak dnes rozhodla vláda, se v současnosti intenzivně zabývá Karlovarský kraj. Jeho hejtman Petr Kulhánek k tomu poskytl Deníku rozhovor.

Budou mít tato opatření efekt, který si od nich vláda slibuje?

Pokud budou vymahatelná, pak ano.

Přivítal jste, že vláda kraji dodá pět set tisíc kusů chirurgických roušek. Zvládnete je rozdat? Opatření začnou platit velmi brzy.

Za tuto pomoc jsem rád. Na redistribuci jsme se připravili, budeme spolupracovat s obcemi s rozšířenou působností. Předběžné informace, že se opatření v těchto dvou okresech zpřísní, jsme měli včas, ale na podrobnosti čekáme.

Jak si poradíte s kontrolami?

Nasadíme naše vlastní síly, ale bez posil z národní úrovně se neobjedeme. Kde budou kontrolní stanoviště, o tom nás ještě dnes bude informovat policie a další složky.

Vláda jedná o prodloužení nouzového stavu. Pokud ho neprodlouží, co budete dělat, abyste udrželi epidemii alespoň trochu pod kontrolou?

O tom jsme už na krajském krizovém štábu jednali. Pokud by nouzový stav v neděli skončil, pak bychom zřejmě museli v těchto okresech vyhlásit stav nebezpečí.