Hejtmanka: Osvobození D6 od poplatků není nesystémové

Karlovarský kraj - Úsilí Karlovarského kraje o osvobození regionálního úseku dálnice D6 mezi Chebem a Karlovými Vary od dálničního poplatku bylo úspěšně završeno. V této souvislosti hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) odmítla kritiku některých regionálních politiků, že se jedná o nesystémový krok a předvolební tah.

Karlovarský kraj vznesl zásadní připomínku k vyhlášce, která každoročně stanovuje zpoplatněné úseky dálnic po České republice, a použil všechny argumenty, proč by neměla být D6 v kraji zpoplatněna. Další tlak vyvinuli i starostové. Hejtmanka Vildumetzová uvedla, že ministrovi dopravy bylo jasně vysvětleno, že na úseku D6, který není napojený na českou dálniční síť a nemá souběžnou silnici I. třídy, po které by mohli řidiči dálnici bez poplatku objet, nemá zpoplatnění žádný důvod.

„Navíc některá oddělení nemocnic v kraji jsou jen v Chebu, nebo jen v Sokolově, či výhradně v Karlových Varech a člověk ve špatném zdravotním stavu, který musí opakovaně jezdit za léčbou, je nucen objíždět dálnici po obcích. V okamžiku, kdy ministr dopravy oznámil, že ministerstvo vypořádalo připomínku našeho a dalších krajů a mezi Chebem a Karlovými Vary se bude jezdit od ledna 2018 bez poplatku, jsem měla obrovskou radost,“ uvedla hejtmanka.



Podotkla, že se ale mylně domnívala, že stejnou radost budou sdílet ostatní regionální politici, protože lidem v Karlovarském kraji se přece velmi uleví. „Ať už jde o ty, kteří po dálnici D6 musí jezdit k lékaři, o občany, kteří tudy jezdí denně do práce a vozí děti do školy. Ale to jsem se spletla. Zatímco lidé jsou rádi, že budou jezdit po D6 bez dálniční známky, od některých poslanců i regionálních politiků, například od poslankyně a krajské zastupitelky Markéty Wernerové, čtu a poslouchám, že jde o nesystémový krok a předvolební tah. Nikdo z nich nemá ten nadhled, aby řekl, skvělé, že se to povedlo. A to je smutné,“ konstatovala Vildumetzová.



A dodala, že opakovala už několikrát, že kraj mohl v roce 2011 v připomínkovém řízení Ministerstva dopravy uplatnit požadavek, aby se na úseku D6 dálniční poplatek vůbec nezavedl. „Tehdy se stala velká chyba a lidé na ni doplácejí dodnes. Nám se to nyní spojenými silami povedlo napravit. A to by měl být důvod k radosti, ne ke zbytečné zášti,“ poznamenala hejtmanka.