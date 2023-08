Na výstavu veteránů se do Mariánských Lázní sjeli majitelé se svými stařičkými vozy. K vidění byla celá řada různých značek jako jsou Tatrovky, Aerovky nebo Pragovky a samozřejmě vozy zahraniční výroby. Výstava se konala ve čtvrtek v rámci 21. ročníku Karlovarské veterán rallye a vozy pokračují ve spanilé jízdě po západu Čech.

Historická auta vystavili na Arnice, veterány soutěží o víkendu na západě Čech | Foto: Jiří Voneš

Veterány zamíří v sobotu do Německa, ale také do Františkových Lázní i Chodové Plané, odkud budou pak v neděli v 11 hodin odjíždět do Tachova. Závěr 21. ročníku Karlovarské veterán rallye s vyhlášením výsledků se odehraje na nádvoří před Starou sladovnou v Chodovaru v neděli od 13 hodin.

Historická auta vystavili na Arnice, veterány soutěží o víkendu na západě ČechZdroj: Bohuslava Mayová