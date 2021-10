Svou výjimečnost stále potvrzují chebské krovy, které jsou ojedinělé ve střední Evropě. Koncept krovů se rozvíjí víc než pět let. Vznikla prohlídková trasa po půdách domů na chebském náměstí, proběhlo i několik vědeckých výzkumů. "Chtěl bych vyzdvihnout akci s partnerským městem Hof, kde se krovy přeshraničně dokumentovaly. Nyní jsme ve fázi, kde rozvíjíme další rozvoj tohoto konceptu. Dostali jsme dvacet replik historických krovů od Josefa Hauera z Parksteinu, německého tesařského mistra. Krovy vyrábí po celý život včetně některých chebských a chystá se i na další,“ říká starosta Jalovec.

Cheb se také podílí na projektu Technologické agentury ČR, jehož cílem je krovy dále dokumentovat rozvíjet jejich koncept. Díky projektu se budou dokumentovat další krovy ve městě, vzniknou odborné publikace a návod pro jiná města, jak pečovat o kovové konstrukce. "Zároveň bychom do budoucna rádi v městském Špejcharu zpřístupnili i modely krovů od pana Hauera a udělali další prohlídkový okruh, který by doplnil ten stávající," dodává Antonín Jalovec s tím, že unikátní je v Chebu i to, že je většina domů podél chebského náměstí v majetku města a jsou veřejně přístupné. "To nebývá zvykem nebo je přístupnost těchto prosto velmi špatná," upozornil.

Nejstarší z krovů se nachází nad presbytářem františkánského kláštera v Chebu. Jeho stáří se dohaduje na více než 700 let.