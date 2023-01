Před dvěma lety čelil Karlovarský kraj největší katastrofě od dob obsazení Sudet. Když před dvěma lety drtil region covid - 19 a počty mrtvých dosáhly v porovnání s ostatní částí republiky rekord, pomoci se ale tehdy nedovolal. Místo toho ho tehdejší premiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) osočil, že si neustále na něco stěžuje, navíc zamítl i žádost o převoz nemocných do Německa. Místo pomoci přišlo konstatování a vyřčení památečné věty: "Karlovarský kraj stále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem, v antigenech, v PCR testech." Expremiér měl ovšem tehdy v něčem smutnou pravdu, Karlovarský kraj je nejhorší, a to hned v několika zásadních ukazatelích, například má nejnižší platy v zemi.

A právě proto, že má Karlovarský pověst nejhoršího kraje, bude to první region v zemi, který nový prezident Petr Pavel poprvé oficiálně navštíví. Prohlásil to v sobotním rozhovoru v České televizi. Hejtmana Petra Kulhánka (KOA) to velmi těší. "Osobně jsem velmi rád, že kraj bude z prvních míst, kam se nový prezident vydá. Petra Pavla jsem již pozval do regionu v mediálním vyjádření k výsledkům voleb, oficiální pozvání nyní vypravujeme, takže to do sebe pěkně zapadá," uvedl hejtman.

Přitom právě Karlovarský pak s Ústeckým a Moravskoslezským byly jedinými třemi kraji, kde Pavel nebodoval. Co mají tyto regiony ještě společného? Že jde o strukturálně zatížené lokality, i Ústecký kraj se objevuje na konci socioekonomických statistik. Všímaví voliči právě rozdílnost regionů od Prahy i nálepku chudoby považují ve volbách jako zásadní otázku. "Kampaň ukázala, jaká propast je mezi jednotlivými regiony. Ty chudé, k nimž patří i ten náš, se dají snadno obalamutit, a to obzvláště v době voleb. Praha pak z toho vychází jako zcela jiný stát. Náš recept tedy zní, aby se stát konečně soustředil na zaostalé okresy," prohlásila Karlovaračka Michaela Čápová, která volila na Základní škole jazyků v Libušině ulici.

"Jsme jedním ze tří krajů, kde Petr Pavel nezvítězil, kopíruje to regiony v transformaci. Potvrzuje to historické problémy kraje, jeho strukturu, náladu a rozpoložení společnosti, která se ve výrazně větší míře upíná ke „snadným a rychlým“ řešením, bez ohledu jestli jsou realistická, inklinuje k populistické rétorice. Právě proto vnímám, že zaměření nového prezidenta právě na tyto kraje je velmi důležité," upozornil Petr Kulhánek.

Jak dodal, od prezidentské návštěvy si mnohé slibuje a doufá, že by konečně by mohla být vhodným impulsem pro potřebné změny. "Pozornost prezidenta bude jistě generovat pozornost i ostatních. Budou akcentována témata, která náš region trápí – sociální klima, absence univerzitního vzdělání, vědy a výzkumu, či nedokončená dopravní infrastruktura, a budou představena řešení, která máme, jenž se připravují nebo již realizují. A u řady z nich potřebujeme pomoc od národní úrovně, ne vždy se nám jí dostává. Pozornost prezidenta věnovaná těmto tématům nám tak může v řešení proměny regionu výrazně pomoci," uzavřel hejtman.

Prohlášení, že by karlovarský region měl být prvním zastávkou nového prezidenta, vítá i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Bere to ale s rezervou. "Karlovarský kraj, byl stejně jako ten Ústecký nebo Moravskoslezský, často zmiňován v některých předvolebních kampaních. Jedná se o takzvaně strukturálně postižené regiony, kde je nejnižší životní úroveň. V Karlovarském kraji je to konkrétně navíc i nízká vzdělanost, nedostatek lékařů, pracovních příležitostí, nízká průměrná mzda a mnoho dalšího. Pokud si vezme nový prezident pomoc našemu a dalším zmíněným krajům za svoji prioritu, bude to určitě dobře a já mohu za město Karlovy Vary slíbit, že mu určitě budeme partnerem. Na druhou stranu je ale třeba vnímat funkci prezidenta reálně, a to zejména z pohledu jeho pravomocí a možností tyto věci měnit. Ty jsou minimální a prezident může pouze tato témata otvírat, diskutovat o nich a dejme tomu tlumočit je vládě. A tak se až v budoucnu ukáže, zda snaha Petra Pavla pomoci chudým krajům a regionům, byla upřímně a vážně mírněná aktivita s konkrétními výsledky, nebo zda šlo o snahu prezentovat svoji osobu v regionech, kde měl nový prezident nejslabší volební výsledek. Osobně bych ráda věřila té první variantě," komentovala situaci primátorka.

Naléhavé volání o pomoc, které se před dvěma lety obyvatelům kraje nedostalo a kdy jen za první měsíce roku 2021 v něm zemřelo na covid 1600 lidí, se také objevilo v materiálech od Babišových odpůrců těsně před druhým kolem prezidentských voleb.