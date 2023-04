HLASUJTE: Mají mít obchody o svátcích zavřeno nebo otevřeno?

Obchody by měly mít otevřeno, jak jim se zachce, třeba i o svátcích. Stát by neměl zasahovat do prodejní doby a regulovat to, co si může regulovat sám trh? Nebo by stát měl například chránit prodavačky a prodavače a omezovat otevírací doby tak, aby obchody měly o svátcích zavřeno? Jaký je váš názor? Hlasujte v naší anketě.