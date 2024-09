Kastelán hradu Tomáš Dostál reagoval na krádež s nadsázkou a vzkázal pachateli: „Onomu nenechavci za hradní posádku vzkazuji, že ti hnáty brzo upadnou, protože krást v kapli se opravdu nevyplácí.“

Nejde o první krádež – z hradní zbrojnice už dříve zmizela replika Mauserovky, pistole z konce 19. století. Dostál upozorňuje, že v posledních týdnech zaznamenal několik dalších pokusů o krádež. „Před dvěma týdny se například někdo snažil ukrást tesák z nové expozice v bastionu, ale zřejmě ho někdo vyrušil,“ dodává kastelán.

Konvička byla pouze replikou, stejně jako většina exponátů, a její hodnota není vysoká, přesto není takové zboží běžně k sehnání. „Pokud byste na ni někde narazili, třeba ji zloděj, pokud ji tedy nemá doma, už stihl prodat v nějaké zastavárně, dejte nám, prosím, vědět,“ zveřejnil výzvu kastelán.

Na otázku, zda by za incidenty mohl stát hradní duch alchymisty, o kterém se traduje, že na hradě přebývá, odpovídá Tomáš Dostál jednoznačně: „Tohle by alchymista neudělal, spíš by toho zloděje měl pořádně prohnat,“ žertuje kastelán.

Expozice na Chebském hradě jsou běžně přístupné veřejnosti, návštěvníci se po areálu pohybují volně a průvodci jsou přítomni pouze během letních měsíců. Kastelán věří, že by konvičku mohl někdo zahlédnout, a doufá, že stopu zloděje pomůže odhalit i veřejnost.