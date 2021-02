Pocit zklamání a hořkost, to převládá u oslovených občanů Chebu. Podle jejich slov žádalo Chebsko pomoc. Místo toho přišly další restrikce.

Foto: Deník / Jana Bežáková

„Co na to říkám?“ zareagoval na dotaz Pavel Hlavsa. „Že je to podraz. Čekali jsme pomoc. Doufali, že uleví zdravotnictví, že do kraje zamíří více vakcín. A co se stalo? Zavíráme vás, poraďte si sami. Je mi z toho do breku. Mě osobně se to nedotklo, rodinu mám tady, práci také, nikam nejezdím. Vadí mi to z principu.“