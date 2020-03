Nejhorší sezóna, jakou pamatuji. Tak hodnotí letošní zimu na Božím Daru zaměstnanec areálu Hranice Jakub Vávrů.

ANI KONEC jarních prázdnin nebyl pro milovníky zimních sportů valný. | Foto: Deník/J. Kopecká

„Jsem tu sice jen pět let, ale letos to byla skutečná bída. Lépe už ale nebude, ztráty už nedoženeme. Přichází březen, a to na hory přijíždějí především už jen ortodoxní lyžaři. Dole se blíží jaro, děti se k nám už jen tak nedostanou,“ konstatoval zaměstnanec areálu, který je zaměřen právě spíše na začínající lyžaře.