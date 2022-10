Díky těmto projektům mohou zájemci například nahlédnout do reálného pracovního prostředí, besedovat s úspěšnými manažery a podnikateli, kteří v kraji působí. Spousta programů je určena i pro další vzdělávání kariérových poradců. „Ve spolupráci se středními školami pořádáme také řemeslné workshopy ve firmách. Vytipovaní žáci, kteří mají o studium oboru zájem, mají možnost si danou profesi vyzkoušet, vyrobí si konkrétní produkt a dozví se informace o možné praxi u zaměstnavatele během studia oboru na střední škole,“ uvádí zástupkyně ředitelky KHK KK Barbora Volfová.

Škola připraví na festival jablek v Mariánských Lázních tisíc štrúdlů

Jednou ze škol, která se zapojuje do většiny projektů hospodářské komory, je Základní škola Myslbekova Ostrov. „Na projekty jsem zaznamenal jen kladné reakce jak ze strany žáků, tak i ze strany rodičů, kterým tyto aktivity opravdu hodně pomáhají. Za to patří KHK KK velký dík,“ říká kariérový poradce ze Základní školy Myslbekova Ostrov Radek Pícha s tím, že už nyní eviduje mnoho zájemců, a to například na letošních řemeslných workshopech. „Je to ideální příležitost pro žáky, aby se podívali do provozů, kam by se jinak těžko dostávali. Mohou si udělat představu, co jednotlivé profese obnášejí, jak vypadá praxe. Pro žáky devátého ročníku, kteří se rozhodují o volbě povolání, je to opravdu k nezaplacení,“ pokračuje.

Sám se totiž účastní třeba exkurzí, které KHK KK pořádá pro kariérové poradce. „Velkou výhodou je na nich i samotné vzájemné setkávání s ostatními poradci, kdy si můžeme pohovořit o naší práci a předávat si zkušenosti z praxe,“ podotýká Radek Pícha, který také vítá besedy s úspěšnými podnikateli a manažery. „Je to další skvělý nápad, jak žákům přiblížit svět práce, kdy mohou vidět, že když si dobře zvolí, může být pro ně zaměstnání nejen zdrojem obživy, ale i místem, kam se mohou těšit. Za výbornou pomůcku považuji také webovou aplikaci Můj život po škole, kterou sám jako kariérový poradce rád využívám, stejně jako třeba informační materiály pro žáky," doplňuje Pícha.

Jak zmiňuje ředitelka Lenka Mansfeldová, tak KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat především díky výborné spolupráci s firmami. Jednou z těch, kam se mohou zájemci podívat, je ept connector. „Zapojili jsme se, abychom kariérovým poradcům přiblížili naši společnost, a specifikovali, co má která pozice za náplň práce. Především naše technické pozice, jako jsou nástrojaři, seřizovači, obráběči, a aby se je nebáli doporučovat. Aby věděli, že naše společnost má velmi moderní výrobu, dbá na čistotu prostředí, že pracujeme s moderními technologiemi, vzděláváme zaměstnance a že je zde pro nově příchozí velká perspektiva do budoucna, což se žákům velmi hodí při volbě jejich studia,“ uzavírá vedoucí personálního oddělení sokolovské společnosti ept connector Gabriela Titěrová.