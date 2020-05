Postávat s kelímkem piva někde bokem či jen spoléhat na výdejní okénko místo řádné obsluhy s jídlem už by lidé od 11. května nemuseli. Uvolňující vládní opatření nyní počítají s otevřením venkovních zahrádek restaurací, které připadá právě na toto datum.

Řada hospodských a podnikatelů z pohostinství čas koronavirové krize využila k rekonstrukcím podniků, vyskakovat si ale příliš nemohli. Na extra finanční pomoc od státu se spoléhat nemohou, a aby zaplatili své zaměstnance, které nepropustili, museli si někteří brát dokonce i půjčky.

„Abychom dostali od státu osmdesátiprocentní příspěvek na mzdy, musíme stejně za naše zaměstnance, z nichž jsem ani jednoho nevyhodil, odvádět sociální a zdravotní pojištění. Proč stát nenabídl, že by za nás to pojištění uhradil? Já si na to, abych zaměstnance nenechal ve štychu, musel vzít půjčku. Chápu situaci, proč však stát podpořil jen OSVČ, ale společnosti s ručením omezeným už ne? Mrzí mě taky, že se ani jednou se mnou nespojilo město a trochu mě nepovzbudilo, přitom provozujeme i festivalové kino,“ říká majitel Slashbaru a kinokavárny Panasonic Pavel Pavlů.

Další hospodský Jiří Koutek z restaurace Novissimo musel kvůli zaměstnancům sáhnout do svých finančních rezerv. „Stále ale nevíme, kolik lidí bude moci být na směně, a přitom nechceme nikoho propustit. Ani dnes nevíme, co bude příští týden,“ konstatuje podnikatel z oblíbené restaurace, že pravidla pro provoz zatím nejsou úplně daná.

Jak to bude od 11. května vypadat na zahrádkách, si neumí představit ani štamgasti. „Víme jen, že některé restaurace otevírají,“ říká Jan Havlík z Chebu. „Jak to bude, poznáme asi až přímo na místě. Zatím ani hospodští, kterých se zeptám, nemají jasnou představu.“

Na otevření se chystá i kraslická restaurace Pod Vlekem. „U nás by měli hosté moci využít i toalety, máme je totiž zcela mimo restauraci. Dolaďujeme poslední detaily, ale musíme, stejně jako všichni ostatní, sledovat situaci, která se neustále mění,“ popisuje její majitel Miloš Řeháček. (jako,bež, roc)

Těšíte se do své oblíbené hospody? Tušíte, jak bude vypadat první otvírací den? Napište nám na servis.zapad@vlmedia.cz