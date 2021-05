Žádná sláva, tak hodnotí situaci majitelé ubytovacích zařízení prvních pár dnů po otevření.

Vstup do Puppu. | Foto: GH Pupp

I když mají hotely už otevřeno, v kraji se zatím do nich ale klienti ve velkém nehrnou. "Máme otevřeno, ale zatím žádná extra odezva není. Dalo by se říci, že je to vlastně takový zkušební provoz. Máme jen pár služebních pobytů," říká manažer Grandhotelu Ambassador Jan Ždárek. Podle něho ale výhled na nadcházející týdny není o moc příznivější. "Na červen máme zatím jen minimální poptávku, jde opravdu v řádu o jednotky klientů," pokračuje Žďárek.