Hotely i restaurace na Karlovarsku: Máme problém, nejsou kuchaři

Číšník, servírka, kuchař, ale i zedník či uklízečka. To jsou aktuálně profese, které nejvíce hledají zaměstnavatelé v karlovarském okrese. Potvrdila to ředitelka Úřadu práce Karlovarského kraje Alice Kalousková. Situace je ovšem, co se týče profesí ve službách, podobná v celé republice a viník má společné jméno - covid 19. "Pro mnoho studentů přestává být obor kuchař perspektivním v budoucím uplatnění, což se ukázalo během koronavirové pandemie," uvádí ředitel Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary Jiří Neumann.

Kuchař. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Hošková

Rapidní nedostatek kuchařů se podle ředitelky úřadu práce projevil už vloni. "Ono to má své opodstatnění. Spousta kuchařů odešla k zaměstnavatelům, kde mají pravidelnou pracovní dobu, nestřídají směny, mají jistý plat i s různými benefity, odpracují si osm hodin a mají hotovo. To vše a jistota je pro mnoho zaměstnanců hodně podstatná. Život na směny bývá navíc pro rodiny mnohdy náročný i kvůli organizaci," říká ředitelka Kalousková s tím, že kuchaři musí být naopak hodně flexibilní. "Aktuálně sháníme až čtyři kuchaře. Poptáváme je přes různé servery, úřady práce, ale bohužel. Kuchaři z branže odešli během covidu, spousta z nich našla uplatnění za hranicemi v Německu a nemusí to být jen v pohostinství, ale i ve fabrikách. Dnes už ani nemusíte umět německy a agentury vám práci v Německu seženou. Zaměstnání ve fabrikách má své výhody - člověk nemusí pracovat na směny, o víkendech má volno, má stálou pracovní dobu, a to kuchaři nemají," konstatuje ředitel karlovarského hotelu Ambassador Národní dům Jan Žďárek. Právě tento hotel přitom spolupracuje se školou stravování a služeb, díky níž mohou počítat alespoň s výpomocí žáků na kuchyni. "Míváme tu střídavě i dvacet pět učňů. Ti starší, ze třetích ročníků, dokáží zastat práci stálých kuchařů i z padesáti procent. Ne vždy ale s jejich pomocí můžeme počítat, protože je potřeba brát v potaz, že jejich praxe se střídá s výukou," vysvětluje ředitel hotelu. Jak dodává ředitel školy Neumann, zájem o obor kuchař je roky konstantní. "Kvůli covidu ale přestal být zárukou jistoty. Je proto bohužel už běžné, že se u nás žák vyučí, ale v oboru nezůstává a odchází následně do zcela jiné profese," uzavírá ředitel školy stravování a služeb.