Vloni houby během prázdnin vůbec nevyrostly. Příští víkend si mají houbaři ale konečně přijít na své.

| Video: Jana Kopecká

Karlovy Vary a jeho blízké okolí je v posledních dnech opravdu velmi bohaté na vydatné srážky. Zatímco například na Bochovsku především mrholí, přes krajské město přešlo během týdne hned několik vytrvalých dešťů. Prší tu téměř nepřetržitě už více než týden. A to podle je předsedy Mykologického sdružení Karlovy Vary Miloše Krčila právě ideální příležitostí, aby v regionu mohla začít konečně ta pravá houbařská sezona, jakou už lidé dlouho nepamatují. „Musí se ale ještě trochu oteplit. To pak začnou opravdové žně,“ říká mykolog.

Loňský rok byl pro houbaře z Karlovarska totiž naprosto katastrofální. Suché počasí nedalo příležitost, aby houby během prázdnin vůbec vyrostly. „Takovou sezonu, jaká byla ta loňská, nepamatuji. Trochu se to zlepšilo až na podzim,“ konstatuje Krčil.

Ten veřejnost vloni uklidňoval, že i když počasí vůbec houbám nepřálo a ty neměly šanci se proklubat nad zemský povrch, podhoubí latinsky zvané mycelium, které je ukryté pod povrchem, dokáže v zemi vydržet několik let.

I když prší a prší a pršet ještě má, ve vzduchu zatím ale houby cítit stále nejsou. „Nebojte, budou. Už začínají na některých místech růst. Byl jsem například na Březové na Sokolovsku nebo v okolí Nejdku, kde už se objevují. Viditelně se to začne lámat o tomto víkendu. Houby potřebují ideální počasí. Potřebují, aby takových deset až čtrnáct dnů pršelo. A to se děje. Ale nechce to žádné přívalové deště ale přesně ty, které panují u nás v poslední době. Pokud teploty půjdou ještě nahoru, fajn by byly teploty kolem 25 stupňů, je to ideální stav pro hřiby,“ vysvětluje mykolog.

Zdroj: Jana Kopecká

Právě takové teploty hlásí meteorologové na druhou polovinu příštího týdne. Příští víkend tedy mají začít pro houbaře pravé žně. „Pokud to vyjde, tak opravdu budeme moci vyrazit do lesa s kosami,“ směje se předseda mykologického sdružení.

A jaké lokality právě on považuje za nejlepší pro houbaře? „Je to především oblast kolem Mariánských Lázní a samotné Krušné hory a jejich okolí. Výbornou lokalitou, i když pro Karlovaráky trochu z ruky, je Výsluní na Chomutovsku a pak také přehrada Fláje u Českého Jiřetína,“ dodává Krčil.