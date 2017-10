Hrad Loket bude nově v Boheminiu

Mariánské Lázně - Hrad Loket bude v Mariánských Lázních. Nebude to práce žádného kouzelníka, který přemístí jednu z dominant Karlovarského kraje do lázeňského městečka, ale dílo několika šikovných modelářů. Hrad Loket bude totiž dalším modelem, který přibude do velké rodiny miniatur v parku Boheminium.

dnes 07:52 SDÍLEJ:

A nepůjde o maketu jen tak ledajakou. Nejen, že hradem Loket zkompletuje Park Boheminium celou sestavu hlavních turistických lákadel západních Čech, ale modeláři celou miniaturu pojali vskutku velkolepě. „Snažíme se o maximální autentičnost,“ informoval jednatel parku Tomáš Slivka. Model hradu bude mít hned několik nej. „Je nejrozsáhlejší, největší a nejsložitější, a to také díky rozsáhlým úpravám v okolí modelu,“ řekl Tomáš Slivka. Tvůrci si dali záležet nejen na samotné miniatuře, ale také na okolí, jako například skály pokryté mechem a travnaté stráně. „Na tvorbu vrcholku pod hradem a přilehlého okolí bylo během čtyř měsíců navezeno více než 160 tun materiálu,“ uvedl.



Výsledná výška kopce pod hradem a modelu bude přes čtyři metry. „Stejně jako skutečný hrad, bude model viditelný téměř z celého parku a bude působit opravdu monumentálně.“



Panorama hradu doplní řetězový most císaře Ferdinanda v Lokti. „Pikantností je, že tuto stavbu už nikde jinde na světě lidé neuvidí. Most byl v roce 1931 zbořen a nahrazen novým silničním přes řeku Ohři. Dodnes je největším řetězovým mostem, co kdy byl na našem území postaven,“ sdělil Tomáš Slivka. Modeláři čerpali při výrobě z historických fotografií.



Slavnostní odhalení modelu se v parku Boheminium uskuteční už v sobotu 28. října, symbolicky na státní svátek, přesně 99 let od vzniku samostatného Československa. „Akce, na které se mohou všichni těšit na doslova středověkou atmosféru, začíná už v 10 hodin, kdy si budou moci návštěvníci opéct buřty nebo se zúčastnit dětské podzimní dílničky s našimi modeláři. Kromě toho příchozí nahlédnou do naší modelářské dílny. Chybět nebude ani pásmo pohádek v podání divadla Z bedny,“ přiblížil program slavnostního dne jednatel. Samotné odhalení modelu se uskuteční ve 14 hodin. Po představení miniatury zazní slavnostní salva v podání Loketských ostrostřelců. ČTĚTE TAKÉ: Obyvatelé poznají radnici i z druhé strany

Autor: Jana Bežáková