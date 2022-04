„Pořádáme Kulturní léto s názvem: Hrad Loket má KU LE a jedná se o velmi pestrý program. Dále tu máme od června do září Toulky Loketskem, a to jsou toulky s odborníkem. Klienti se díky tomu dozvídají mnoho zajímavého nejen o hradě, ale například i o městě,“ sděluje.

Na Hradě Loket se návštěvníci mohou těšit na řadu novinek, jednou z nich je oslava Velkého pátku. „Jedná se o akci, která bude mít jinou provozní dobu než běžně. Plánujeme zábavu pro děti i dospělé, kde budou například různé dílničky, dále velikonoční posvícení, jarmark a letos tuto akci pořádáme poprvé. Když máme na hradě takovou akci, tak neprovádíme komentované prohlídky. Nutno dodat, že po celou dobou Velikonoc chystáme velikonoční veselí se speciálním menu," pokračuje s tím, že další důležitou akcí je křest knihy, který se uskuteční 23. dubna. „Dávná moc zlatého kapradí s příběhem opředeným z Hradu Loket“. „Tato kniha je od Emy Šarkes. Křest se bude pojit i s dražbou. Jedná se o kresby ilustrátorky Michaely Vojáčkové a peníze poputují na paliativní léčbu. Kniha bude k zakoupení v našem infocentru, kde bude cena výhodnější,“ vysvětluje Vimmerová.

Skvostem na Hradě Loket je výstava replik korunovačních klenotů. „Tento soubor je velice unikátní. Jsou tam jak gotické, tak i renesanční prvky. Tato expozice je zasazena do Šlikovského archivu, nahoře je erb Šliků a jsou tam krásně nové odkryté fresky, a to díky ředitelce Janě Těžké. Podařilo se totiž zrekonstruovat celý severní palác,“ uvádí.

Hrad Loket je otevřený celoročně, brány pevnosti jsou stále otevřené a léto bude podle vedoucí průvodců, kulturní referentky a vedoucí Infocentra Loket Lady Vimmerové velmi pestré.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki, Hrad LoketLidé se mohou těšit i na hlavní akce, mezi které patří Středověké slavnosti purkrabího Půty, Vinobraní, nebo Vánoční trhy. „Nově jsme tu měli minulý rok i Svatého Martina, který se setkal s velkým úspěchem. Máme tady i poutní slavnost ke sv. Anežce České a dále rej strašidel, různé výstavy a koncerty,“ popisuje.

K hradební věži se váže legenda pro zamilované. „Kdo vyjde všech devadesát šest schodů ruku v ruce a nahoře se políbí, tak spolu ti dva zůstanou do konce života a nebo, že do roka bude svatba. My ale vždy říkáme našim návštěvníkům, aby si to pořádně rozmysleli,“ směje se.

Další zajímavostí je skřítek Škrakakal, který je postrach neučesaných dětí. „O skřítkovi se málo ví, ale tyto děti nahání s hřebenem a plácá knihou po zádech. Teď se nám podařilo spojit se s kancléřem Pohádkového království a společně jsme spolu napsali minutovou pohádku a vypadá to, že se staneme ambasádou Pohádkového království. Přijede k nám na křest samotný kancléř Pohádkového království Marcel Goetz, který nám minutovou pohádku pokřtí. Pohádkové království je pod záštitou krále Václava V., Vydrou zvaným, tedy Václavem Vydrou. Minutová pohádka vyjde ve verzi turistické vizitky, která se lepí do deníčků, které jsou mezi turisty velmi oblíbené,“ říká.

Lada Vimmerová přiznává, že samotný hrad, ale i jeho okolí má ráda už od dětství. „Hrad Loket je opravdu výjimečný celý. Je to nejnavštěvovanější památka. Když sem vejdete, tak ten duch historie na vás dýchá ze všech stran,“ dodává.