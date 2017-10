Hřbitovy se už nyní zavírají později. Blíží se Dušičky

Cheb - Už jen necelý týden zbývá do letošních Dušiček. Hřbitovy se tak budou opět zavírat později.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

„Podobně jako v minulých letech je na přelomu října a listopadu prodloužena provozní doba chebského hřbitova. Město tím vychází vstříc všem, kteří přicházejí v období takzvaných Dušiček na hřbitov uctít památku svých blízkých,“ potvrdil Tomáš Ivanič, mluvčí chebského městského úřadu. „Den, kdy si připomínáme Památku zesnulých, letos připadá na první listopadový čtvrtek, ale již nyní je hřbitov otevřen denně od 8 až do 20 hodin, a to až do neděle 5. listopadu. Poté se běžná zavírací doba vrátí k 17. hodině,“ podotkla.

V období Dušiček se hřbitovy i blízká parkoviště bohužel také stávají magnetem pro zloděje.

„Chebská městská policie bude proto na hřbitov dohlížet se zvýšenou intenzitou. Zároveň žádá řidiče, aby dodržovali dopravní značení v okolí hřbitova, zejména v souvislosti s parkováním, a v zaparkovaných vozidlech nenechávali kabelky, peněženky, doklady, telefony a jiné cennější věci,“ dodal Tomáš Ivanič.