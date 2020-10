Lípy v Hřebenech skončily ve finále celostátní ankety Strom roku 2020 na 2. místě z celkem dvanácti finalistů, získaly 1029 hlasů. „Druhé místo je přece skvělé! A my bychom rádi všem, kteří svým hlasem lípy podpořili, moc poděkovali.

Lípy v Hřebenech jsou dnes místem komunitního setkávání, | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Byla to bitva a ostudu jsme si určitě neudělali! Lípy se příští rok dočkají dotace na jejich péči a to je velmi přínosné,“ocenila iniciátorka přihlášení lip do soutěže Martina Vavřínová. Památné lípy stojí v malebném údolíčku nedaleko hradu Hartenberg. Majestátní stromy pamatují nejen poslední zdejší baronku, ale i její předky. Dnes jsou především místem komunitního setkávání. Zlatou příčku letos obsadila Jabloň u Lidmanů, která bude zastupovat naši republiku v soutěži Evropský strom roku, třetí byl Hugo z Lednice. Karlovarský kraj měl ve finále ještě jeden strom – Černou dámu, borovici z Valče, jež obsadila 7. místo. Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva životního prostředí.