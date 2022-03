Ředitel Farní charity Aleš Klůc si ale posteskl, že od nich nikdo materiál nepřebírá. "Máme sklad opravdu narvaný věcmi. Je tady toho mraky, ale nikdo je nepřebírá," konstatoval ředitel Klůc, který byl iniciátorem jedné z prvních veřejných sbírek.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Martina Kasala je zádrhel v komunikaci. "V současné době funguje centrální sklad ve Staré Roli. Pokud se někomu hromadí věci ve skladu, musí to někomu říci. Mohl by se třeba obrátit i na neziskové organizace. Distribuci materiálu by měly mít na starosti obce či města, které na svém území uprchlíky z Ukrajiny přijaly, nebo by se o to měly postarat například hotely, kde jsou lidé ubytovaní," vysvětlil mluvčí hasičů.

Základní potřeby dostanou běženci při návštěvě Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), které je zřízeno v KV Areně. "Pokud potřebují, dostanou základní drogistické či hygienické potřeby tam. Tam si také při registraci vyzvednou řadu důležitých materiálů včetně informací, jak je to s dalšími potřebami," pokračoval Kasal.

V KV Areně ale například byla ve středu k dispozici krabice se značně zastaralým oblečením, v nichž se snažily některé ženy z Ukrajiny něco najít. "Někdo tam takový materiál musel donést. To nedokážeme ohlídat. Nechceme ale, aby lidé donášeli věci přímo do KV Areny. Nechceme totiž, aby se z centra stalo místo, kde se budou lidé přehrabovat v oblečení," poznamenal mluvčí hasičů.

Jak dodal mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, i Karlovy Vary se distribucí oblečení pro uprchlíky v současné době zabývají, protože i krajské město poskytlo útočiště už stovkám z nich. "Pracuje u nás zaměstnanec, který jezdí dodávkou a materiál rozváží. Máme lidi, kteří jsou i třeba jako dobrovolníci s uprchlíky v kontaktu a vědí, co potřebují," dodal mluvčí Kopál.

Největší poptávka je s v současné době po lehátkách, karimatkách, dekách, spacích pytlech a také po dětské výživě v kapsičkách, dětských sušenkách, ale i bonbonech či lízátkách, které dokáží malé děti na chvíli uklidnit. Podle aktuálních informací je ovšem přeplněn oblečením i obuví už i centrální sklad ve Staré Roli.