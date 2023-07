FOTOGALERIE: Motorová lokomotiva Hektor vyrobená před šedesáti lety a motorový vůz Hurvínek s dřevěnými lavicemi v tradičním červeném nátěru spolu s historickým vozem bistro pro malé občerstvení a vůz s modelovým kolejištěm. To vše bylo k vidění po oba sváteční dny na nádraží v Chebu.

Hurvínek a Hektor na nádraží v Chebu: železniční historie lákala i k jízdám | Foto: Milada Michalcová

Milovníci železniční historie si tak mohli prohlédnout muzejní techniku a také se svézt motoráčkem Hurvínek, a to z Chebu do Františkových Lázní, Tršnic a zpět do Chebu. Vystavena a v provozu byla muzejní technika Národního dopravce Českých drah ve správě spolku Plzeňská dráha.