Jenže ani lidské hyeny nespí a útočí i v tomto těžkém období. Podvodníci se přeorientovali z hrncůa dek na roušky a dezinfekční roztoky.

„Přišlo mi několik e-mailů, které nabízejí roušky a dezinfekční roztoky,“ řekla Jiřina Brázdová z Chebu. „Všechny naštěstí spadly do nevyžádané pošty. Nevěřím takovým nabídkám ani za mák. Prostě to mažu, aniž bych to rozklikla. Šmejdi se prostě rozhodli, že budou zneužívat současné situace. Je mi z toho smutno. Ve chvíli, kdy tady spousta lidí pomáhá, by mě nenapadlo, že se najdou hyeny, které chtějí vydělat na lidském strachu.“

Před šmejdy varují i policisté. „Podvodníci nyní nabízejí dezinfekční prostředky nebo jednorázové roušky, a to zejména prostřednictvím internetu,“ informovala policejní mluvčí Věra Hnátková. Poté, co lidé těmto podvodným obchodníkům zaplatí dopředu vyšší finanční částku, mohou dostat místo dezinfekce například jen obyčejnou vodu nebo také vůbec nic. „Stejně tak tomu může být při objednání jednorázových roušek. Po jejich zaplacení se může stát, že zákazníci neobdrží vůbec nic,“ řekla mluvčí. A aby toho nebylo málo, na zvonek mohou zazvonit i podomní prodejci. Povinnost nosit roušku totiž dává větší prostor podvodníkům, kteří nabízejí zprostředkování levnějších služeb. „Pod rouškou mají podvodníci větší jistotu, že je nikdo nepozná,“ uvedla mluvčí. „Pokud lidé nemusí, neměli by v této době žádné zprostředkovatele služeb měnit. Zranitelní jsou zejména senioři, kteří jsou mnohdy odkázaní na pomoc jiných,“ dodala mluvčí.