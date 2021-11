Zaměstnanci a nyní i brigádníci Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje vyřídili za minulý týden přibližně 100 pozitivních případů na covid - 19, které na sebe nabalily dalších 255 rizikových kontaktů. To vše musí hygiena obtelefonovat. Situace se ovšem oproti minulému týdni rapidně zhoršila, pozitivních přibývá a tím i podezřelých kontaktů. Krajská hygiena už nezvládá takový nápor, a proto jí začali pomáhat externisté. Do toho hygieniky navíc zatěžuje přibližně tisícovka mailů denně zaslaných iniciativou Zlatý špendlík, který má organizovat Daniel Landa. Jen za pondělní dopoledne jich přišlo 573. Dokonce se objevily případy, že ačkoliv přišel člověk do kontaktu s covidním, telefonátu od hygieny se vůbec nedočkal.

"Můj syn měl pozitivního spolužáka. Za celou dobu nám nikdo z hygieny nezavolal, i když kontakt na nás byl předán. Chápu situaci, že toho má hygiena moc, ale pravdou je, že systém zkrátka nefunguje. Syna jsem raději za školy stáhla s omluvenkou, že měl pozitivního spolužáka a že jsme v izolaci," říká Karlovaračka Lucie Žáčková, jejíž syn chodí na Základní školu a základní uměleckou školu ve Šmeralově ulici.

Právě ta je v poslední době jednou z nejvíce zasažených škol covidem v regionu. "Aktuálně jsme na tom poměrně dobře, vzhledem k tomu, jak se to u nás neustále točí. Nyní máme jen dvě pozitivní děti, jsou z jedné třídy, kde je naštěstí většina už očkovaných, takže se karanténa bude týkat jen asi devíti žáků," konstatuje ředitel školy Břetislav Svoboda s tím, že veškeré kontakty vždy vedení školy hygieně předává. "Už jsem ale také slyšel, že někdy se kontakty u nás nedotrasují," poznamenává.

Hygiena dělá co může. "Minulý týden bylo do trasování pozitivních osob zapojeno každý den průměrně 16 pracovníků, z toho 12 pracovníků hygieny a 4 externisté. V tomto období jsme průměrně každý den vytrasovali 93 pozitivních osob a 255 rizikových kontaktů," informuje mluvčí hygieny Michaela Zajíčková. Jenomže to se denní přírůstky pohybovaly kolem 150, v úterý 16. listopadu jich bylo už ale 238.

Podle Zajíčkové čekají lidé na telefon od hygieny obvykle do 48 hodin. "Od minulého týdne nám s trasováním pomáhají pracovníci Hasičského sboru Karlovarského kraje, od tohoto týdne se do trasování zapojili také pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje a finančního úřadu. Během víkendů nám s trasováním vypomáhají studentky a studenti," upřesňuje mluvčí hygieniků.

Jejich práci zatěžují šikanózní maily iniciativy Zlatý špendlík a jak Zajíčková upozorňuje, tento fakt může mít fatální následky. Kvůli zbytečné administrativě se totiž může stát, že nezbyde čas na ty, kteří to opravdu v této těžké době potřebují. "Jde řádově několik set těchto mailů denně. Žádosti přibývají v řádu desítek za hodinu. Tím, že tyto šikanózní žádosti mají být vyřízeny do 15 dní od jejich podání, nemohou se zaměstnanci hygienické stanice věnovat práci, kterou obvykle vykonávají. To může vést v důsledku k tomu, že nebude například možné poskytovat veřejnosti telefonicky informace týkající se nemoci covid-19. Samozřejmě to vede k paralyzování činností naší stanice v době, kdy by bylo nutno naopak posílit trasování," dodává mluvčí Zajíčková.

Maily od iniciativy Zlatý špendlík začala dostávat hygiena napříč republikou minulý týden. Z jedné adresy jich chodí i několik desítek. Dotazy se většinou týkají toho, kde který den hygienici byli na kontrole a podobně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na inciativu už podal trestní oznámení z podezření o sabotáži.